В этот уикенд в Москве можно открывать пляжный сезон в парках, отметить День рождения Пушкина, сходить на выставку уличной культуры Faces & Laces, фестиваль Esquire Weekend и прогуляться по фестивалю «Времена и Эпохи», а еще посмотреть новых «Людей Икс» и «Рокетмена». Эти и другие события предстоящих выходных ищите в подборке РИАМО.

ПЯТНИЦА, 7 июня

Фестиваль «Времена и Эпохи-2019»

Исторический фестиваль «Времена и Эпохи» с 7 по 16 июня пройдет на 40 площадках Москвы. Здесь можно будет почистить ружье при взятии Шипки, записаться в средневековую дружину, станцевать вальс на балу 18 века и сделать селфи на фоне корабля викингов. Османская империя – одна из новых тем фестиваля. Организаторы подготовили более 70 новых арт-объектов и около 100 костюмов разных эпох. Самая масштабная 13-метровая декорация имитирует убранства традиционных жилищ народов и культур, с которыми встретился Крузенштерн во время первого русского кругосветного плавания. Из необычных конструкций – действующая модель средневекового метательного орудия на площадке «Рыцарские искусства» в «Коломенском», «дом фахверк» – строение в стиле провинциальной европейской архитектуры XV-XVI веков и арт-объект «Османский дворец». С 12 по 16 июня в музее-заповеднике «Коломенское» пройдет крупнейший международный рыцарский турнир святого Георгия.

Где: Москва, Гоголевский бульвар, Никитский бульвар, Пушкинская площадь, Страстной бульвар, музей-заповедник «Коломенское» и пр.

Цена: бесплатно

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Фестиваль культуры Непала в Москве

© страница мероприятия в соцсети Facebook

Фестиваль культуры и торговли Непала с 7 по 9 июня пройдет на ВДНХ. На время фестиваля двор Дома Культуры, выставочные залы и веранда превратятся в родину Будды. Фестиваль познакомит гостей с культурой, кухней и модой страны, где находится самая высокая гора в мире и самое глубокое озеро. Здесь можно будет купить палантины, украшения, предметы интерьера, тибетские иконы тханки, «поющие» чаши и пр. В рамках фестиваля художники и фотографы представят свои работы о Непале, на стойках туристических компаний можно будет узнать о новых маршрутах.

Где: Москва, ВДНХ, павильон №84

Цена: бесплатно

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Премьера «Люди Икс: Темный Феникс»

Ожидаемая премьера для фанатов Marvel «Люди Икс: Темный Феникс» в российский прокат выходит 6 июня. По сюжету Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые превращают ее в Темного Феникса. Фильм расскажет о юности Феникса. Главные роли сыграли Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер, Николас Холт. Новый фильм станет кульминацией всей франшизы за 20 лет существования.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

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Премьера фильма «Рокетмен»

Музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен» в прокате с 6 июня. Премьера состоялась на Каннском фестивале 2019. Режиссер «Богемской рапсодии» Декстер Флэтчер снова взялся за культовый образ. На этот раз он показывает, как застенчивый парень из небольшого города становится звездой мирового уровня. Еще до официального выхода в российский прокат в сети разразился скандал из-за вырезанных сцен гомосексуального характера.

Где: кинотеатры Москвы и Московской области

Цена: от 250 рублей

Выставка «Магия Шейлы»

© сайт центра фотографии имени братьев Люмьер

Выставка работ американского фотографа Шейлы Мецнер с 6 июня впервые представлена в России. За 50 лет карьеры в ее объективе побывали такие звезды мировой величины, как Ума Турман, Дэвид Линч, Мила Йовович, Тильда Суинтон, Ким Бейсингер и другие. На выставке можно будет увидеть ретроспективу из 100 работ, начиная с 1970-х годов и заканчивая 2000-ми: портреты семьи, натюрморты, пейзажи, съемки для модных журналов и портреты знаменитостей. Ее фотографии хранятся в крупнейших музейных собраниях США: «Метрополитен», Музее современного искусства (MOMA), Международном центре фотографии (ICP) и других.

Где: Москва, Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: 400 – 500 рублей

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СУББОТА, 8 июня

Открытие пляжей в парках Москвы

Зоны отдыха у воды заработали в 17 московских парках. Позагорать на берегу водоемов можно в Парке Горького, «Сокольниках», музее-заповеднике «Царицыно» и «Кузьминках». В парке «Фили» открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки, там установили бесплатные шезлонги и два понтонных бассейна. Вода в них поступает из реки, проходя очистку с помощью фильтров. Летние бассейны открылись и в «Сокольниках». А поплавать можно в парке «Левобережный», который расположен на берегу Химкинского водохранилища.

Где: парки Москвы

Цена: бесплатно

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«Пушкин-Фест»

© сайт московского театра «Новая опера»

Фестиваль «Пушкин Фест», посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, с 6 по 9 июня проходит в театре «Новая опера». Гости фестиваля смогут не только погрузиться в творчество Пушкина, но и в атмосферу пушкинского времени. В программе – концерты на открытом воздухе, перформансы, мастер-классы и образовательные программы. В выходные здесь покажут спектакли по сказкам Пушкина, музыкально-поэтическое представление «Евгений Онегин», реконструкцию пушкинской эпохи, выступят барды и пр.

Где: Москва, Сад «Эрмитаж», Московский театр «Новая опера»

Цена: бесплатно

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Faces & Laces 2019

© страница Faces & Laces в соцсети Facebook

Выставка уличной культуры Faces & Laces 8 и 9 июня в 13-й раз пройдет в Москве на новом месте и в этом году станет платной. Новой площадкой выбрана двухуровневая парковка ТРЦ «Авиапарк». По традиции проект соберет лучших представителей в сегменте уличной одежды, профильной индустрии и субкультурных тенденций. Хедлайнером художественной программы стал пионер нью-йоркской граффити-сцены Futura. В музыкальной части - синтез хип-хопа и пост-панка от Show Me the Body, панки Sonic Death, Verbludes, рок-группа «Источник», гаражный рок от Wavves, украинский рэпер Delta Arthur, хип-хоп команда из Казахстана «Масло черного тмина» и другие. На фестивале можно будет купить фирменную «Тройку», коллаборации и необычную одежду локальных брендов.

Где: Москва, ТРЦ «Авиапарк»

Цена: от 1000 до 1800 рублей

Esquire Weekend 2019

© страница Esquire Weekend 2019 в соцсети Facebook

Третий фестиваль Esquire Weekend 8 июня пройдет в Москве. По традиции каждая зона фестиваля соответствует рубрике журнала и расскажет о том, как развиваются современные индустрии: музыка, кино, театр, литература, политика, технологии, автомобили, одежда и гастрономия. На фестивале выступят рэперы Pharaoh и Big Baby Tape, группа «Звери», Cream Soda, состоится презентация нового музыкального трип-хоп проекта ЯАVЬ, сделанного «Елкой», и др. В зоне «Диалоги» выступит главный редактор журнала Сергей Минаев, создатель телеканала «Пятница» Николай Картозия, актеры Александр Петров, Сергей Бурунов и др. Также можно будет увидеть перформанс от Ирины Горбачевой, выступление Маши Миногаровой, Антона Красовского и пр.

Где: Москва, «Хлебозавод»

Цена: 3000 рублей

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Фестиваль «Арт-футбол»

© страница фестиваля «Арт-футбол» в соцсети Facebook

Футбольно-музыкальный фестиваль «Арт-футбол» с 8 по 16 июня пройдет в Москве. В фестивале примут участие сборные артистов из Аргентины, Великобритании, Венгрии, Германии, Израиля, Ирана, Кыргызстана, Перу, России, Сербии, Турции и других стран. В день открытия на фестивале выступят Денис Майданов, Валерий Сюткин, Александр Маршал, группа «Уматурман». 12 июня концерт даст Эмир Кустурица, 14 июня можно будет послушать Дмитрия Маликова с программой «Pianomaniя». Фестиваль является частью благотворительной акции «Под флагом Добра!», цель которой – помощь тяжелобольным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении. Билет можно скачать на сайте.

Где: Москва, Парк Горького, стадион «Лужники»

Цена: бесплатно

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Парад героев Пушкина

© Орехово-Зуевское ИА

Парад литературных героев в честь дня рождения А.С. Пушкина 8 июня пройдут в Орехово-Зуеве. Гостей ждут театрализованные постановки, мастер-классы, фотозоны, квесты, викторины и показ художественного фильма «Пушкин. Последняя дуэль». Празднование начнется с музыкально-литературной гостиной под открытым небом. Для желающих лучше знать русский язык проведут занятие в лицейском классе «Говорим и пишем правильно», а для тех, кто хотел бы заняться иностранным языком, организуют уроки французского языка. Также на празднике будут работать сувенирные и книжные лавки, дети смогут сделать аквагрим в стилистике пушкинских героев.

Где: Московская область, Орехово-Зуево, площадь Пушкина

Цена: бесплатно

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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 июня

Концерт «Обе две» на крыше ВДНХ

Сезон концертов «Музыка на крыше» 9 июня открывается на ВДНХ. На крыше павильона «Рабочий и колхозница» выступит екатеринбургская группа «Обе две», которую москвичи знают по первому альбому «Знаешь, что я делала». Группа меняла состав, экспериментировала с жанрами, записывала саундтреки к фильмам. Бессменный лидер группы Катя Павлова в этот раз удивит зрителей акустической программой.

Где: Москва, ВДНХ, крыша павильона «Рабочий и колхозница»

Цена: от 750 до 1000 рублей

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Новые выставки в ММАМ

© сайт мультимедиа арт музея МАММ

Выставка итальянского фотографа Франка Орвата «Дом пятнадцати ключей» с 5 июня проходит в Мультимедиа Арт музее в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019». Здесь можно увидеть 200 фотографий Орвата. Он считается классиком мировой фотографии, который одним из первых сумел объединить fashion- и street-фотографию. Он вывел моделей из фотостудии на улицы, отказавшись от сложного театрального грима и громоздких камер в пользу удобной и легкой «Лейки». Это стало переворотом в фотографии моды и оказало огромное влияние на развитие этого направления в ХХ веке.

© сайт мультимедиа арт музея МАММ

Еще одна выставка в рамках XI Московской международной биеннале «Мода и стиль в фотографии-2019» с 5 июня работает в МАММ. Звезда французской фотографии Жан-Батист Уин представил экспозицию Beauty, куда вошли самые известные серии фотографа: «Природа» (Nature), «Монохром» (Monochrome), «Животные» (Animaux), «Насекомые» (Insectes), «Япония» (Japon), «Женщина» (Woman). Фотографии Уина — красота без «красивости», гимн вневременной красоте.

Где: Москва, Мультимедиа Арт музей

Цена: от 250 до 500 рублей

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