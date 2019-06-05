РИАМО - 5 июн. Премию «Наше Подмосковье» в этом году получит 1 тысяча человек, им выплатят по 180 тысяч рублей, сообщила журналистам в среду министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

Прием заявок на соискание премии «Наше Подмосковье» 2019 года стартовал 3 июня.

«В этом году премию проводим уже седьмой раз. Это большой момент. За все это время более 230 тысяч жителей участвовали в нашей премии. И 11,7 тысячи заявителей получили денежные премии. Это беспрецедентная история. Пока ни один из субъектов России нас не обогнал. В этом году утвержден призовой фонд в 180 миллионов рублей. Будет ровно тысяча победителей, каждый из них получит по 180 тысяч рублей», - сказала Плещева.

Она добавила, что конкурс проходит в четыре этапа. Первый – это прием заявок, он продлится до 4 августа на сайте наше-подмосковье.рф. Второй этап будет проходить с 12 августа по 20 сентября, в рамках этого этапа состоится презентация проектов в муниципальных образованиях. На третьем этапе конкурсантам выставят оценки. Четвертый этап – это награждение, оно пройдет в ноябре.

В этом году в конкурсе «Наше Подмосковье» четыре номинации, которые отражают приоритетные направления развития Московской области: «Экология», «Творчество и духовное наследие», «Волонтерство и благотворительность» и «Прорыв».

«Мы выделяем несколько критериев оценки проектов: социальная значимость, реализация предлагаемой идеи, если она уже существует, практическое применение, уникальность и охват аудитории. Учитывается и количество человек в группе. Это такие абсолютные критерии, по которым мы ставим галочки», - сказал ректор Театрального института имени Бориса Щукина, народный артист РФ, председатель совета по присуждению ежегодных премий «Наше Подмосковье» Евгений Князев.