РИАМО – 5 июн. Около 800 заявок прислали жители столицы для участия в акции «Наше дерево», по задумке авторов проекта, семьи смогут высаживать дерево в честь рождения ребенка, мероприятие стартовало в апреле этого года, сообщил в среду глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский.

«Мы уже за два месяца, как мы объявили о том, что акция стартовала («Наше дерево – ред.), уже 800 заявок у нас есть. Заявки принимаются на этот год еще до 31 июля. Осенью мы начнем высаживать деревья. Я думаю, что за тысячу точно перевалит в ближайшее время», – сказал Кульбачевский в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что ежегодно в Москве рождается более 100 тысяч детей, если из них 30% семей примут участие в данной акции, то каждый год будут высаживать 30 тысяч деревьев.