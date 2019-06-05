РИАМО – 5 июн. В Одинцовском городском округе придомовые территории освободят от 334 гаражей и металлических тентов, в дальнейшем на освободившихся площадях обустроят парковочные места, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Эти объекты признали объектами самовольно возведенного строительства.

«В настоящее время проводится работа по их ликвидации в соответствии с действующим законодательством. В перспективе на освободившихся площадях мы планируем благоустроить парковки», – сказал глава городского округа Андрей Иванов.

Работы по вывозу поручены компании ООО «ПиК Спецстрой». Она также должна обеспечить хранение в течение трех месяцев материальных ценностей и вещей, которые найдут в демонтируемых металлических гаражах, пеналах и тентах. Комплекс мероприятий компания будут проводить совместно с МУ МВД России «Одинцовское».

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