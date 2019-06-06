РИАМО – 6 июн. На ряде сетевых заправок в Московской области появились узнаваемые стелы с логотипом сети АЗС «Газпромнефть», при этом сами станции на «Газпромнефть» совсем не похожи: здание бело-оранжевое, а зона топливораздаточных колонок – бело-зеленая. Ситуацию разъяснили в пресс-службе компании.

Ранее об одной из таких АЗС в городе Бронницы сообщил местный житель Михаил. Он рассказал, что часто проезжает мимо этого места, а недавно там поставили новую стелу, однако сама заправка не похожа на газпромовскую. Автомобилист добавил, что побоялся заправляться на этой АЗС.

В пресс-службе сети АЗС «Газпромнефть» пестрый внешний вид станции объяснили процессом ребрендинга.

«АЗС по адресу: город Бронницы, улица Льва Толстого, дом 16 находится под управлением сети «Газпромнефть». На АЗС начат процесс ребрендинга. Сейчас на территории установлена стела, также добавлены элементы фирменного стиля в зоне топливораздаточных колонок и магазина», - пояснили в компании.

Согласно документам, все топливо на эту заправку поставляется с Московского нефтеперерабатывающего завода компании «Газпром нефть». Бензины, в том числе брендированный G-Drive, и дизель имеют паспорта качества. На полках магазина среди продукции можно найти товары под собственными торговыми марками компании, а на кассе принимают карту программы лояльности «Нам по пути».

Адрес заправки в Бронницах есть в списке АЗС сети «Газпромнефть» в ее официальном мобильном приложении. В компании посоветовали водителям всегда сверяться с этим списком, если возникли сомнения в принадлежности заправки к известной сети.