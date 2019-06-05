РИАМО - 5 июн. Филевская линия Московского метрополитена изменит режим работы на ближайшие четыре месяца, раз в две недели по выходным дням станции участка между «Киевской» и «Кунцевской» будут закрыты для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Московский метрополитен».

Изменение режима работы необходимо для скорейшего завершения реконструкции линии.

«Московский метрополитен проведет еще девять технологических «окон» на Филевской линии. Так, станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская» будут недоступны для пассажиров: 8 и 9, 22 и 23 июня; 6 и 7, 20 и 21 июля, 3 и 4, 17 и 18 августа, 31 августа и 1 сентября, а также 14 и 15, 28 и 29 сентября», — говорится в сообщении.

Закрытия будут проводиться раз в две недели по выходным дням, когда пассажиропоток на линии в 1,5 раза меньше, чем в будни. Строители будут устанавливать шумозащитные экраны, обновлять путевую инфраструктуру и проводить прокладку коммуникаций, необходимых для обеспечения работы отремонтированных станций. Сделать это без временной остановки движения поездов невозможно.

Для пассажиров пустят компенсационные маршруты наземного транспорта. Автобусы будут курсировать по маршруту закрытого участка метро. Станция «Киевская» будет открыта для проезда до «Международной» и «Александровского сада», а также для пересадки на Арбатско-Покровскую и Кольцевую линии. Станция «Кунцевская» будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

У закрытых станций линии будут работать инспекторы центра обеспечения мобильности пассажиров. Они смогут подсказать, где находятся остановки компенсационных автобусов и помогут построить наиболее удобный маршрут.

Обо всех изменениях работы метро сообщают на информационных плакатах, которые есть на станциях метрополитена.