РИАМО - 5 июн. Сбой в работе почтовых ящиков Mail.ru произошел из-за пожара в одном из арендованных дата-центров в столице, пользовательские данные не пострадали, сообщил РИАМО представитель пресс-службы компании Mail.ru.

Ранее многие пользователи пожаловались на то, что не могут зайти в почту, а также не получается написать письмо в техподдержку, все они возвращаются пометкой «Сообщение не доставлено по техническим причинам».

«В одном из арендованных дата-центров в Москве произошел пожар, для тушения которого понадобилось отключить часть серверов. На данный момент возгорание локализовано. Техническая команда Mail.ru Group быстро отреагировала на ситуацию и перенесла основные нагрузки в другие дата-центры, но часть сервисов компании может работать с ограничениями», - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что пользовательские данные не пострадали. В ближайшее время работоспособность будет полностью восстановлена.

Ранее в здании на улице Боровая, дом 7, строение 10, произошло загорание деревянного обрешетника кровли. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано. В здании находится дата-центр.

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