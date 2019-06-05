РИАМО - 5 июн. В Москве открылась клиника кризисной помощи для подростков, пока не имеющая аналогов в стране: ее специалисты будут работать с детьми 11-17 лет, находящихся в тяжелых психологических состояниях, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Новое учреждение основали на базе старейшего Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Груни Сухаревой. Специалисты лечебницы будут стремиться выявить проблему ребенка на ранней стадии, что повысит эффективность его реабилитации, и позволит родителям получить своевременную и необходимую поддержку.

«Мы работаем с детьми, которые находятся в состоянии горя или хронического стресса, некоторые из них пережили травлю, насилие или жестокое обращение. Особенность личностного развития современных подростков в том, что иногда им трудно формировать отношения или обсуждать свои проблемы с кем-то. Сегодня дети обладают низкой стрессоустойчивостью и не имеют навыков решения конфликтных ситуаций», — сказала директор центра, заместитель главного внештатного психиатра Москвы по вопросам детства Марина Бебчук.

Специалисты клиники окажут помощь и родителям этих детей. Это решение обосновано тем, что мамам и папам в таких ситуациях нужно обладать большой гибкостью, уравновешенностью собственного поведения и быть готовыми к диалогу. Эти качества нужны родителям даже в ситуации стандартного подросткового кризиса.

«Медицинские психологи, которые будут работать в новой клинике, прошли программу повышения квалификации и получили специализацию по работе с семьей», — говорится в сообщении.

Помещения клиники оборудованы с учетом всех правил безопасности, которые должны быть обеспечены в кризисном подразделении.

Главные принципы для медпсихологов этого учреждения – ориентация на семью пациента, формирование отношений доверия между ребенком и родителями, семьей и специалистами.