РИАМО - 5 июн. 8 и 9 июня в столичном парке «Сказка» детей, их родителей, бабушек и дедушек ждут на празднике в честь самого любимого лакомства на свете - на фестивале мороженого, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«С 12:00 до 20:00 в приветственной зоне (гостей - ред.) встретят кэнди-ведущие, которые расскажут увлекательные истории про мороженое, устроят зажигательные танцы и проведут интересные викторины», — говорится в сообщении.

Гостей парка также ждут невероятное химическое шоу, флешмоб, кэнди-фут, карамельный теннис, метание пончиков и яркая фотосессия от парочки шоколадных друзей M&M's, Мороженки, Пряника и Капкейка.

«Земляничное, фисташковое, крем-брюле, пломбир, без сахара, веганское - на аллеях парка в эти дни можно будет насладиться самыми изысканными и неожиданными вкусами. 8 июня все любители мороженого смогут попробовать новинки и любимые вкусы от компании ICECRO, которая дважды в течение дня (14:00-15:00, 17:00-18:00) проведет дегустацию всех своих лакомств», — добавляется в сообщении.

Бренды Mövenpick, «Айсберри», «Чистая линия», итальянское мороженое Dolce vita! представят на территории парка хиты своего производства. Кроме того, за каждый чек от 1 тысячи рублей гости парка получат бесплатное мороженое от легендарного производителя «Русский холод». На этом подарки не закончатся: два дня подряд, с 13:00 до 18:00, будет проводиться розыгрыш «вездехода» - единого билета, действующего на все аттракционы.

Девятого июня фестиваль продолжится в немного более спокойном темпе. Посетители по-прежнему смогут насладиться лучшими вкусами мороженого и поучаствовать в розыгрыше.