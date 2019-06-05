РИАМО - 5 июн. Тушинский суд Москвы приговорил 35-летнего москвича Евгения Сенчина к двум годам и 11 месяцам колонии общего режима за поджог деревянного храма Иоанна Богослова в столичном районе Южное Тушино, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

Пожар в храме Апостола Иоанна Богослова произошел ночью 6 ноября 2018 года. Сенчин совершил поджог снаружи здания заранее подготовленных автомобильных покрышек, которые набил бумагой, ветошью и пропитал бензином. Храм и находящееся внутри имущество были повреждены и уничтожены, ущерб превысил 6,4 миллиона рублей.

«В судебном заседании Сенчин свою вину признал. <…> Суд приговорил Сенчина к 2 годам 11 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщении.

Приговор в законную силу еще не вступил.