РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 5 июн. Объявлен старт продаж новой модели легендарного бренда «Зенит», фотоаппаратов «Зенит М», которые совместно производят немецкая Leica и Красногорский завод имени Зверева, объем первой партии составил 500 экземпляров, сообщается на официальном сайте госкорпорации «Ростех».

«Холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех» объявил о старте продаж дальномерной камеры «Зенит М» – первой модели, выпущенной с момента возрождения легендарного бренда. Камера разработана на базе камеры Leica M (Type 240) с использованием высокотехнологичной отечественной оптики. Объем партии составил 500 штук», – говорится в сообщении.

Обновленный фотоаппарат является совместной разработкой Красногорского завода имени Зверева и немецкого производителя оптики Leica Camera AG. Российское предприятие входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех».

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко, интерес к камере «Зенит М» проявляют не только в России, но и за рубежом, и практически вся первая партия нашла покупателей по предзаказам.

«Долгая работа, начиная от задумки камеры и заканчивая ее воплощением, наконец привела к главному – возможности ее приобретения, которая появилась у поклонников «Зенита» по всему миру. Думаю, что выход на рынок модели «Зенит М» – это принципиально новый виток в истории всего бренда», – отметил заместитель генерального директора «Швабе» Иван Ожгихин.

Дальномерная фотокамера «Зенит М» позволяет изменять светочувствительность в диапазоне от 100 до 6400. С ее помощью можно вести серийную съемку со скоростью три кадра в секунду. Модель оснащена объективом нового поколения «Зенитар», выполненным из металла и стекла. Объектив помогает создавать изображения, не требующие дополнительной обработки.

«В 2019 году продукт стал официальной камерой автопробега «Из Москвы в Доху: неизвестными дорогами Победы», – заключается в сообщении.

Первый фотоаппарат «Зенит» вышел в свет на Красногорском механическом заводе в 1952 году. Камеры под этим брендом выпускали до 2005 года, известно более 40 серийных моделей «Зенита». Большинство из них были оригинальными разработками КМЗ.