РИАМО - 5 июн. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил признательность правоохранительным органам за оперативную работу при расследовании резонансного убийства бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково в городском округе Красногорск около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит ножом Белянкин, попытавшийся разнять участников драки. Он служил в спецназе ГРУ Минобороны РФ и участвовал в боевых действиях в Сирии.

«В Путилкове погиб спецназовец Никита Белянкин. Признателен МВД и Следственному комитету за то, что сработали оперативно. Сейчас все действующие лица, те, кто творил бесчинства, установлены и найдены», — написал Воробьев в Instagram.

Ранее правоохранители задержали нескольких участников конфликта. Был установлен тот, кто нанес смертельную рану Белянкину.

Похороны молодого человека состоятся 6 июня в 12:00 на Митинском кладбище, которое находится недалеко от места трагедии.