РИАМО - 5 июн. В микрорайоне Сходня городского округа Химки мотоциклист не справился с управлением и наехал на препятствие, от полученных травм он скончался, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Во вторник, 4 июня, в 18:55 на Овражной улице в микрорайоне Сходня в Химках 33-летний мужчина на мотоцикле совершил наезд на препятствие и от полученных телесных повреждений скончался», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что, по предварительной информации, мужчина не справился с управлением.

По данным СМИ, мотоциклист ехал по дороге, когда на нее неожиданно выскочила кошка. Мужчина резко затормозил, в результате чего вылетел с дороги и ударился об забор и столб.