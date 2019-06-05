РИАМО - 5 июн. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) полностью реконструировал события полета самолета SSJ-100, который сгорел в мае после аварийного приземления в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте МАК.

В среду председатель технической комиссии МАК по расследованию катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 ПАО «Аэрофлот», произошедшей 5 мая в аэропорту «Шереметьево», доложил председателю правительственной комиссии, министру транспорта России Евгению Дитриху и членам комиссии о ходе работы за 30 дней с момента катастрофы.

«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта «Шереметьево», – говорится в сообщении.

Предварительный отчет о работе по расследаванию катастрофы будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки.

«Техническая комиссия МАК продолжает свою работу во взаимодействии с правительственной комиссией», – заключается в материале.

Пятого мая при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево» загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва – Мурманск. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, спаслись 37 человек. По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело. Среди возможных причин катастрофы специалисты называют техническую неисправность, низкую квалификацию экипажа и плохие погодные условия.