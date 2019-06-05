РИАМО - 5 июн. Китайская корпорация CRCC начала работы по строительству участка Коммунарской линии Московского метрополитена между станциями «Мамыри» и «Столбово», говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В настоящее время китайские специалисты начали подготовку стартовых площадок для последующего запуска тоннелепроходческих комплексов», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, после завершения строительства тоннелей на Юго-Западном участке Большого кольца специализированные проходческие машины будут переброшены на этот участок Коммунарской линии.

Хуснуллин напомнил, что китайская корпорация CRCC построит два участка Большой кольцевой линии метро в Москве: от станции «Аминьевское шоссе» до станции «Проспект Вернадского», а также от станции «Нагатинский затон» до станции «Каширская».

«CRCC – один из крупнейших в мире концернов по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Компания намерена и в будущем расширять свое участие в развитии подобных проектов в Москве. Нам интересен опыт китайских специалистов, и мы будем рады дальнейшему сотрудничеству», – добавил глава стройкомплекса.

Ранее с компанией CRCC было подписано еще одно соглашение о развитии транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект».

Власти Москвы рассказали о масштабных улучшениях после открытия новых станции метро>>