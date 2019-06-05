РИАМО - 5 июн. В Москве на торги выставлены более 20 объектов площадью от 200 до 5 тысяч квадратных метров, коммерческую недвижимость представили инвесторам в рамках роуд-шоу «Инвестиции по-крупному», говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурсной политики.

«Городские аукционы дают возможность на конкурентной основе стать владельцем коммерческой недвижимости свободного назначения, которую можно приспособить под реализацию любых бизнес-проектов. Предприниматели обустраивают такие объекты не только под объекты ритейла, но также под студии квестов, нестандартные кафе, картинные галереи», — отметил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев.

Он добавил, что сейчас среди крупных лотов, выставленных на городские торги, есть отдельные помещения, комплексы зданий, санатории, бывшие телефонные станции.

Выбранные объекты расположены по всей Москве. Например, в ЦАО инвесторам может быть интересен объект площадью 607 квадратных метров, расположенный по адресу: Котельническая набережная, дом 25, корпус 2. Здесь можно открыть ателье, так как бизнес будет востребован у жителей района.

«Запустилась новая волна, когда вновь стали востребованы услуги ателье. И жители Таганского района как раз говорят о том, что им не хватает такой точки, которая бы располагалась рядом с их домом. И площадь 600 «квадратов» — это как раз тот формат, который востребован и интересен именно владельцам ательерного бизнеса», — директор департамента по работе с девелоперами компании Savills Александра Синилова.

Другой инвестиционно привлекательный объект располагается на востоке столицы по адресу: Стромынский переулок, дом 4. Четырехэтажное здание площадью 2 тысячи квадратных метров может заинтересовать гостиничный бизнес.

На мероприятии «Инвестиции по-крупному» также обсудили бывшие здания АТС в пределах МКАД. Их площадь — от 3,5 до 4,5 тысяч квадратных метров, они имеют свободную планировку, минимум по два отдельных входа, прямые коммуникации и парковку.

Вблизи аэропорта «Внуково» на торги выставлено здание площадью 5,6 тысяч квадратных метров. Оно полностью готово к эксплуатации и относится к сегменту офисной недвижимости класса С. Прилегающая территория благоустроена, рядом располагаются проезды и тротуары.

В рамках мероприятия участники также обсудили объективность выбора победителя торгов, формирование стартовой цены лотов.