РИАМО - 5 июн. В среду в работе почты Mail.ru произошел сбой, согласно данным сервиса Downdetector.com.

«Есть сбой в Mail.ru от 5 июня 2019 года», - говорится в сообщении.

Многие пользователи жалуются, что не могут зайти в почту, некоторые говорят о том, что проблемы у Mail.ru начались около часа назад.

Также они пожаловались, что написать письмо в техподдержку не получается, все они возвращаются пометкой «Сообщение не доставлено по техническим причинам».