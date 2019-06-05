РИАМО – 5 июн. Минтранс жестко отреагирует на сбои при выдаче багажа в аэропорту «Шереметьево», если ситуация не будет нормализована в кратчайшие сроки, сообщается на сайте министерства транспорта России.

Министр транспорта Евгений Дитрих готов на ближайшем заседании Совета директоров АО «Международный аэропорт «Шереметьево» поставить вопрос о персональной ответственности за ситуацию с выдачей багажа в воздушной гавани.

«Руководству аэропорта настоятельно рекомендовано максимально быстро наладить все технологические процессы обслуживания и обработки багажа, и при необходимости увеличить количество квалифицированного персонала на всех проблемных участках», – говорится в сообщении.

С 1 июня пользователи в соцсетях начали жаловаться на задержки при выдаче багажа в «Шереметьево». Пресс-служба аэропорта подтвердила, что такая проблема существует, объяснив ситуацию пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон.

Гендиректор авиагавани Михаил Василенко сообщил, что проблемы возникли из-за изменений в технологии процесса и неправильных расчетов.