РИАМО - 5 июн. В Московской области с начала года количество видеокамер, подключенных к системе «Безопасный регион», увеличилось на 6 тысяч единиц, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

В настоящее время общее количество видеокамер, размещенных на территории Подмосковья и подключенных к системе «Безопасный регион», составляет уже 33 тысячи. До конца 2019 года в Подмосковье планируется установить и подключить к системе «Безопасный регион» еще около 9 тысяч камер видеонаблюдения.

«Благодаря наличию этих видеокамер удалось создать «пространства безопасности» в населенных пунктах Московской области, которые охвачены видеонаблюдением, и где жители могут чувствовать себя защищенными. «Безопасный регион» – это не только помощь в раскрытии уже совершенных правонарушений, но и их профилактика. Так, за последние годы отмечено снижение количества правонарушений, совершаемых в общественных местах», – отметил Пестов.

Развитие системы ведется в рамках губернаторской программы «Безопасность Подмосковья». Камерами видеонаблюдения оборудованы места массового пребывания людей – парки, центральные площади и перекрестки, въезды в города и микрорайоны, а также социально значимые объекты – детские сады, школы, учреждения здравоохранения, культуры и спорта.

Также в 2019 году внимание уделяется оборудованию видеонаблюдения на входных группах подъездов многоквартирных домов. Это позволяет расширить жизненное пространство, в котором жители могут чувствовать себя защищенными.

«Безопасный регион» – централизованная система видеонаблюдения с возможностью длительного хранения и анализа входящей информации. Она является эффективным инструментом для профилактики правонарушений, совершаемых в общественных местах, и повышения их раскрываемости.