РИАМО – 5 июн. В четверг, 6 июня, на территории историко-литературного государственного музея-заповедника Александра Сергеевича Пушкина в Больших Вяземах состоится театральный карнавал в честь 220-летнего юбилея поэта, организатором которого выступает Минкультуры Московской области, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Центральным событием праздничного мероприятия станет конкурс среди муниципальных театров Подмосковья на лучшее исполнение произведений великого русского поэта и писателя, который начнется в 14:00. Команды представят для гостей карнавала 22 спектакля», – заявил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Он уточнил, что первая часть празднования Пушкинских дней состоялась в прошедшие выходные – более 15 тысяч человек собрались на Захаровской поляне, чтобы отметить 220-летие великого русского поэта.

«В Захарово по традиции была подготовлена яркая и насыщенная культурная программа и, думаю, никто не ушел оттуда разочарованным. Впереди – Пушкинский театральный карнавал, который пройдет непосредственно в день рождения поэта, в усадьбе Большие Вяземы. 2019 год — это год театра, поэтому и тематика выбрана соответствующая. В Большие Вяземы приедут муниципальные театры со всего Подмосковья, а председателем жюри будет легенда отечественного кино, народный артист СССР Василий Лановой», – подчеркнул Иванов.

Весь день на территории усадьбы будут проходить мастер-классы, а вечером все желающие могут принять участие в карнавальном приключении по мотивам пушкинских сказок.

«Также в 17:00-18:30 пройдет специальный показ балета Б. Асафьева «Бахчисарайский фонтана» по мотивам поэмы А.С. Пушкина в исполнении артистов Театра балета «Русский балет» под руководством народного артиста СССР Вячеслава Гордеева», – добавляется в материале.

Закончатся празднования большим гала-концертом с участием солистов, хора, оркестра музыкального театра «Геликон-Опера» под руководством народного артиста России Дмитрия Бертмана.

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