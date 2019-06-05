РИАМО - 5 июн. Соглашение о сотрудничестве по проекту развития транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Мичуринский проспект» подписали компания «Мосинжпроект» и китайская корпорация CRCC, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Соглашение предполагает участие китайских специалистов в проектировании ТПУ «Мичуринский проспект». Сегодня компания CRCC занимается строительством Юго-Западного участка Большой кольцевой линии метро. Привлечение проектировщиков и инженеров этой компании позволит сократить сроки работ на объекте», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Заместитель мэра подчеркнул, что у компании CRCC накоплен колоссальный опыт строительства транспортных объектов по всему миру.

«Сегодня корпорация CRCC изучает потенциал рынка строительства столичных ТПУ. Более того китайская компания готова участвовать в проектах не только как проектировщик или подрядчик, но и как инвестор», – подчеркнул Хуснуллин.

Президент корпорации CRCC Чень Феньцзянь отметил, что подписание нового соглашения свидетельствует о положительном развитии сотрудничества между Москвой и Китаем.

«Мы видим, как активно и динамично развивается российская столица и запускаются новые масштабные градостроительные проекты. Мы рады, что, проектируя и строя метро, можем принимать участие в этой работе», – заявил Чень Феньцзянь.

Как добавил первый заместитель генерального директора по девелопменту АО «Мосинжпроект» Альберт Суниев, пассажиропоток ТПУ составит около 50 тысяч человек в часы пик.

«Технологическая часть транспортно-пересадочного узла предполагает связь недавно открытой станции Калининско-Солнцевской линии «Мичуринский проспект» и строящейся сегодня одноименной станции Большого кольца. Сюда же подведут маршруты наземного городского пассажирского транспорта», – пояснил Суниев.

Подписание соглашения состоялось в рамках визита делегации Китайской Народной Республики во главе с ее председателем Си Цзиньпином.