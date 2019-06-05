РИАМО - 5 июн. Двум жилым домам №№7 и 8, расположенным в ЖК «Шолохово» вблизи деревни Шолохово в Мытищах, выдали заключения о соответствии построенного объекта требованиям технических регламентов, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Дома, входящие в состав второй очереди комплексной малоэтажной застройки, получили ЗОС и готовятся к вводу в эксплуатацию», – отметил начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Площадь 9-секционного четырехэтажного дома №7 составляет 10609 квадратных метров. К заселению готово 156 квартир жилой площадью 8422 квадратных метра.

Площадь 4-секционного четырехэтажного дома №8 составляет 5353 квадратных метра. Дом рассчитан на 80 квартир жилой площадью 4191 квадратных метра.

Застройщиком является ООО «Новотутинки». В проекте учтены требования доступности для маломобильных групп населения. На прилегающей территории обустроены детские площадки, места для отдыха, пешеходные тротуары и парковка.