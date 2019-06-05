РИАМО - 5 июн. С начала 2019 года в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» АО «Мособлгаз» сдал в эксплуатацию шесть объектов, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлгаза».

Последними сдали два объекта — газопровод от улицы Октябрьская до улицы Школьная в деревне Клишева Раменского городского округа, а также закольцовка тупиковых точек на улице Загородная и улице Западная в городе Дедовск городского округа Истра. Общая протяженность построенных в этих двух населенных пунктах сетей составляет 2,32 километра.

«С начала года мы сдали шесть объектов общей протяженностью более 5 километров. В этом году в Раменском городском округе будет построен еще один газопровод в деревне Поповка. В городском округе Истра будут построены газопроводы в деревнях Красновидово, Рычково, Павловская Слобода, Ермолино и Сокольники, также будет осуществлена закольцовка тупиковых точек в поселке Снегири», — сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

Он добавил, что сдача объектов в эксплуатацию запланирована на третий квартал этого года.

В преддверии сдачи газопроводов АО «Мособлгаз» проводит встречи с жителями по вопросам подключения к газу. Специалисты компании разъясняют новым абонентам правила и процесс технологического присоединения, а также правила безопасного пользования газом. Узнать о запланированных встречах можно в новостях на нашем сайте или позвонив в контактный центр «Горячая линия» по телефону: 8 (800) 200-24-09.

Каждому, кто желает подключить свой дом к газопроводу, построенному в рамках программы газификации, необходимо сначала подать заявку о подключении в филиал, в зоне обслуживания которого находится домовладение. Затем заключить договор о технологическом присоединении и оплатить подключение. Также владельцу дома необходимо заключить отдельный договор на проектирование и строительство газопровода по территории своего участка и внутри дома. Выполнение этих работ не входит в перечень работ по программе газификации.

В 2019 году ОА «Мособлгаз» в рамках губернаторской программы построит свыше 230 километров газопроводов в 50 населенных пунктах. Подключить к газу свои дома смогут более 10 тысяч жителей Подмосковья.