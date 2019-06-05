РИАМО (РЕУТОВ) – 5 июн. Детский сад на 170 мест откроется в подмосковном Реутове в сентябре, сообщил Реутовскому информагентству глава городского округа Реутов Станислав Каторов.

По данным агентства, в среду он вместе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым осматривал объект.

«Помещение нового детского сада на улице Лесной, 11 в Реутове станет филиалом муниципального детского сада №19 «Сказка» и уже в сентябре будет способен ежедневно принимать до 170 детей в возрасте от 1 года до 4 лет в группах кратковременного пребывания», – сказал Каторов.

По его словам, помещение, расположенное на первом этаже, разделено на пять полноценных групп. Здесь предусмотрено все необходимое оборудование для воспитания и образования детей раннего возраста, в том числе музыкальный и спортивный залы.

«В рамках исполнения поручения губернатора подобные детские учреждения мы планируем открыть и в других частях города до конца года (2019 года – ред.), в частности, на южной стороне, где наблюдается повышенный спрос на данную услугу», – отметил Каторов.

Брынцалов в свою очередь отметил, что филиал МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №19 Сказка» в Реутове для групп кратковременного пребывания можно назвать современной альтернативой яслям.

«Здесь будут находиться самые маленькие горожане – детишки от одного года до четырех лет. Сейчас в детсаду почти все работы завершены. Все, что нужно докупить, до открытия будет куплено», – подчеркнул Брынцалов.