РИАМО - 5 июн. Опыт Московской области в сфере организации раздельного сбора мусора положительно отмечен участниками прокурорского надзора в сфере обращения с ТКО под руководством генерального прокурора РФ Юрия Чайки, говорится в сообщении пресс-службы министерства ЖКХ Подмосковья.

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин принял участие в совещании под руководством Чайки, которое прошло в Ростове-на-Дону и было посвящено состоянию законности и практике прокурорского надзора в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

«Участники совещания отметили положительный опыт Московской области в «объективном регулировании тарифов на обращение с ТКО с учетом исключения из статьи «содержания и ремонт» платы за вывоз ТКО, а также положительную динамику в снижении обращений граждан, за счет организации Центра управления регионом (ЦУР) и эффективного взаимодействия центральных исполнительных органов власти с советами многоквартирных домов Подмосковья», - говорится в сообщении.

Через ЦУР Подмосковья по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева региональным министерством ЖКХ налажен эффективный контроль за деятельностью региональных операторов, а также быстрое реагирование, в режиме реального времени, на обращение жителей в социальные сети и систему «Добродел» для решения вопросов своевременного и качественного вывоза ТКО.

Генеральный прокурор РФ отметил, что для «регионов, входящих в указанные округа, вопросы сбора, захоронения и переработки отходов являются наиболее острыми. Это связано с большим объемом их образования и наличием застарелых проблем функционирования полигонов в крупных городских агломерациях».

По результатам совещания в целях обеспечения законности в сфере исполнения законодательства об обращении с ТКО принято решение о дополнительных мерах по повышению эффективности прокурорского надзора за исполнением законодательства при обращении с ТКО.

«В Подмосковье развернута масштабная работа по переходу на новую систему обращения с отходами и раздельный сбор ТКО. С прошлого года на трех новых современных КПО в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах с ознакомительными поездками побывало около 2 тысяч общественников и управдомов более чем из 45 муниципалитетов», - добавляется в материале.

В ближайшее время к уже трем построенным КПО будут введены в эксплуатацию еще девять суперсовременных комплексов по переработке отходов, а также в ближайшие несколько лет заработают четыре завода по термическому обезвреживанию отходов. На этих предприятиях внедряется передовой зарубежный опыт, с их помощью планируется обеспечить значительное, почти в 2,5 раза, сокращение объемов захоронения коммунальных отходов. Также планируется модернизация 13 специализированных мусоросортировочных комплексов.