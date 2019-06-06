В июне в российский прокат выходит сразу несколько фильмов с Каннского фестиваля, среди которых автобиографичный фильм Педро Альмодовара «Боль и слава» и российская картина «Дылда». Также в прокате – марвеловские «Люди Икс: Темный Феникс», возвращение «Людей в черном» и скандальный «Рокетмен». Обозреватель РИАМО выбрала 13 премьер июня, которые стоит увидеть в кинотеатре.

«Люди Икс: Темный Феникс»

Когда: 6 июня

Жанр: фантастика, боевик

Супергеройский фильм для любителей Marvel «Люди Икс: Темный Феникс» в российский прокат выходит 6 июня. История о том, где Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют ее и превращают в Темного Феникса, станет кульминацией франшизы. Фильм расскажет о юности Феникс. Главные роли сыграли - Дженнифер Лоуренс, Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Майкл Фассбендер, Николас Холт.

«Рокетмен»

Когда: 6 июня

Жанр: биографическая драма

Скандальный музыкальный байопик об Элтоне Джоне «Рокетмен», премьера которого состоялась на Каннском фестивале, в прокате с 6 июня. Режиссер «Богемской рапсодии» Декстер Флетчер показывает превращение застенчивого парня из маленького городка Реджинальда Дуайта в мировую звезду поп-музыки Элтона Джона. В русской версии «Рокетмена» из картины вырезано несколько сцен, в том числе сцена, где Элтон Джон застает своего менеджера с другим мужчиной и гомосексуальную сцену с участием его самого. Кроме того, сократили сцены употребления наркотиков и алкоголя и убрали финальный титр, где говорится, что музыкант нашел любовь, женился и воспитывает детей.

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«Вита и Вирджиния»

Когда: 6 июня

Жанр: биографическая драма

Еще одна биографическая драма, основанная на пьесе Айлин Аткинс «Вита и Вирджиния», в российском прокате с 6 июня. Отношения между Вулф и светской львицей Витой Сэквилл-Уэст начались в 1922 году и продлились почти 10 лет. Известно, что женщины оставались в дружеских отношениях вплоть до смерти Вулф. Эта история о том, как противостояние двух известных женщин заканчивается романом. Главные роли в фильме исполнили Джемма Артертон и Элизабет Дебики.

«Люди в черном: Интернэшнл»

Когда: 12 июня

Жанр: фантастика, боевик, комедия

Новая часть фантастической франшизы «Люди в черном» в прокате с 12 июня. Тайная организация «Люди в черном», которая готова пойти на все, чтобы защитить Землю, снова в деле. В этот раз агентам предстоит найти шпиона в своей организации. В главных роля Тесса Томпсон («Мир Дикого Запада») и Крис Хемсворт («Мстители»).

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«Боль и слава»

Когда: 12 июня

Жанр: драма

Новый автобиографический фильм Педро Альмодовара «Боль и слава», получивший «Серебряную пальмовую ветвь» за лучшую мужскую роль (Антонио Бандерас) и приз за лучший саундтрек, в прокате с 12 июня. Это история о любви талантливого режиссера кино в конце своего творческого пути Сальвадоре Малло, о его победах и разочарованиях, взаимоотношениях с матерью и любовью, о расставании и счастье, о том, что боль и слава идут вместе. В главном герое легко угадываются черты самого режиссера. В фильме снялись любимые актеры Альмодовора – Пенелопа Крус, Антонио Бандерос, Сесилия Рот, Хульета Серрано и пр. Фильм получился очень личным, возможно, поэтому и завоевал симпатии жюри Каннского фестиваля. После мировой премьеры фильма его высоко оценили и критики, и обычные зрители.

«Берлин, я люблю тебя»

Когда: 20 июня

Жанр: драма, мелодрама

От создателей «Париж, я люблю тебя» и «Нью-Йорк, я люблю тебя» новый фильм, посвященный самой молодежной европейской столице – «Берлин, я люблю тебя» в прокате с 20 июня. В основе фильма, как и в других киноальманахах о больших городах, несколько историй – смешных, романтичных и драматичных, объединенных Берлином и любовью. Например, о том, как светский ловелас (Микки Рурк) пытается соблазнить молодую блондинку, которая напоминает ему его дочь, о мальчике из семьи беженцев, о мечтателях, которые приезжают в Берлин, чтобы начать новую жизнью и пр. Актерский состав впечатляет - Кира Найтли, Хелен Миррен, Люк Уилсон, Джим Стерджесс и др.

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«История игрушек 4»

Когда: 20 июня

Жанр: мультфильм

Продолжение культовой диснеевской истории «История игрушек 4» в прокате с 20 июня. Команда игрушек вместе с астронавтом Базз, ковбоем Вуди, псом Слинки, тиранозавром Рекс и всей командой игрушек соберутся вместе, чтобы развлечь новую хозяйку Бонни. Первый день девочки в детском саду откроет начало приключениям и погоням, знакомству с новыми игрушками и, конечно, любви. Интересно, что причиной всех приключений станет обычная пластиковая вилка, которая так полюбилась девочке.

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«Дитя робота»

Когда: 20 июня

Жанр: триллер

Фантастический триллер о мире после глобального катаклизма, когда человечество вымирает, а в подземном бункере робот-гуманоид «Мать» выращивает девочку. Но однажды их отношения оказываются под угрозой, в бункере появляется женщина, которая ставит под сомнение благонадежные намерения робота.

«За мечтой»

Когда: 20 июня

Жанр: музыкальная драма

Эль Фаннинг играет певицу Вайолет в фильме «За мечтой», который в прокате с 20 июня. Это история о девочке из маленького города, которая всегда мечтала о славе. Однажды ей представляется шанс стать звездой и принять участие во всенародном конкурсе. Но как отбросить свои страхи и следовать за мечтой?

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«Дылда»

Когда: 20 июня

Жанр: драма

Российский фильм «Дылда» Кантемира Балагова («Теснота»), получивший приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI в секции «Особый взгляд» на Каннах, 20 июня выходит в прокат. Эта история о двух молодых женщинах-фронтовичках, которые вернулись в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Однако травмы войны не дают покоя.

«Курск»

Когда: 27 июня

Жанр: боевик, триллер, драма

Фильм о трагичных событиях 2000-х, когда затонула подлодка «Курск», 27 июня все-таки выйдет в российский прокат. Мировая премьера фильма состоялась еще в 2018 году, 30 апреля 2019 года минкультуры РФ выдало картине прокатное удостоверение. Фильм основан на книге Роберта Мура «Время умирать», опубликованной в 2002 году. В книге и в фильме исследуются причины трагедии в Баренцевом море, жертвой которой стали 118 человек.

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«План побега 3»

Когда: 27 июня

Жанр: боевик

Постаревший Сильвестр Сталлоне в продолжении остросюжетного боевика «План побега» в российском прокате с 27 июня. В третьей части Рэй Бреслин вместе со своей командой разыскивает дочь руководителя гонконгского технического бизнеса, которая пропадает без вести. Расследование приводит их к известной американской тюрьме «Пункт Дьявола». Виновником похищения оказывается сумасшедший сын бывшего делового партнера Бреслина.

«Последняя любовь Казановы»

Когда: 27 июня

Жанр: историческая мелодрама

Французский фильм Бенуа Жако «Последняя любовь Казановы» о самом известном герое-любовнике в прокате с 27 июня. В центре внимания любовный скандал, после которого азартный игрок бежит

из Парижа в Лондон, где встречает юную куртизанку Марианну де Шарпийон. Добиться ее оказывается не так-то просто – девушка пытается свести Казанову с ума.

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