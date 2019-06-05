РИАМО - 5 июн. С января по апрель текущего года оборот рынка общественного питания Подмосковья составил 38,7 миллиарда рублей, также населению предоставили бытовые услуги на 24,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

«В январе-апреле 2019 года оборот общественного питания увеличился на 14,5% к аналогичному периоду 2018 года и составил 38,7 миллиарда рублей. Если говорить о ситуации на рынке бытовых услуг, то за январь-апрель 2019 года населению Московской области предоставлено такого рода услуг на 24,3 миллиарда рублей, что на 1,9% выше аналогичного периода прошлого года», - сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников.

Рост объемов на 7,3% за январь-апрель отмечен в услугах по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования, на 1,6% — в услугах по ремонту и строительству жилья и других построек, на 0,9% — в услугах химической чистки и крашения, услугах прачечных.

На 9,7% снизился объем услуг по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов, ремонту и изготовлению металлоизделий, на 8% — объем услуг бань и душевых, на 2,9% — объем услуг по ремонту, окраске и пошиву обуви.

«В целом доля бытовых услуг в общем объеме платных услуг за январь-апрель 2019 года составила 14,3% (в январе-апреле 2018 года – 14,1%)», — отмечается в сообщении.