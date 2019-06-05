РИАМО - 5 июн. Московские выпускники сдали экзамен по физике и письменную часть экзамена по иностранным языкам в рамках основного периода ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.
«Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 12 тысяч человек. На сдачу письменной части ЕГЭ по иностранным языкам заявилось около 20 тысяч участников, из них около 19 тысяч сдавали английский язык», – отметил руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.
Участники также сдавали немецкий, французский, испанский и китайский языки. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного периода ЕГЭ-2019 будут сдавать 7 и 8 июня.
ЕГЭ по физике прошел в 94 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для проведения экзамена по иностранным языкам было задействовано 160 ППЭ.
Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).
Экзаменационная работа по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 42 задания. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).
Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам – не позднее 24 июня. Ознакомиться с результатами экзаменов выпускники смогут в своей образовательной организации или на официальном портале мэра Москвы.
Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку?
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Смогли бы вы сдать ЕГЭ‑2019 по русскому языку? (5/14)
В каких группах слов пропущена одна и та же буква?
1) Бе…крайний, ни…вергать, чере…чур;
2) Пр…одолевать, пр…даточный, меж…нститутский;
3) Об…скать, под…грать, без…нициативный;
4) Вз…браться, пр…махнуться, п…ложиться
Запятая (1) разделяет предложения «рядом с тобой всегда люди» и «и, даже если тебе очень одиноко». Запятые (2) и (3) показывают границы придаточной части «даже если тебе очень одиноко». Запятая (4) отделяет придаточную часть «что кто-то сможет выслушать тебя».
Филолог
ЕГЭ по русскому языку вам вполне по силам. Или у вас природная грамотность, или вы знаете язык на профессиональном уровне.
Необходимый для получения школьного аттестата минимум вы могли бы сдать. Однако этого не хватит для поступления в хороший вуз, поэтому репетитор вам точно не помешает. А если экзамены для вас давно в прошлом, все же стоит подтянуть грамотность.
Хорошо, если вам не предстоит сдавать ЕГЭ в этом году – вы забыли все, что изучали в школе. Возможно, это из-за привычки сокращать слова и общаться в мессенджерах стикерами и гифками. Даже если вы фанат соцсетей, стоит повторить правила грамматики, чтобы избежать ошибок в рабочей переписке.
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