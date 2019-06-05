РИАМО - 5 июн. Московские выпускники сдали экзамен по физике и письменную часть экзамена по иностранным языкам в рамках основного периода ЕГЭ, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

«Заявления на участие в ЕГЭ по физике подали более 12 тысяч человек. На сдачу письменной части ЕГЭ по иностранным языкам заявилось около 20 тысяч участников, из них около 19 тысяч сдавали английский язык», – отметил руководитель регионального центра обработки информации города Москвы Андрей Постульгин.

Участники также сдавали немецкий, французский, испанский и китайский языки. Устную часть экзамена по иностранным языкам участники основного периода ЕГЭ-2019 будут сдавать 7 и 8 июня.

ЕГЭ по физике прошел в 94 пунктах проведения экзаменов (ППЭ). Для проведения экзамена по иностранным языкам было задействовано 160 ППЭ.

Экзаменационная работа по физике состоит из двух частей, включающих в себя 32 задания. На ее выполнение отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Экзаменационная работа по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам состоит из четырех разделов, включающих в себя 40 заданий, по китайскому языку – 42 задания. На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа (180 минут).

Свои результаты участники ЕГЭ по физике узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам – не позднее 24 июня. Ознакомиться с результатами экзаменов выпускники смогут в своей образовательной организации или на официальном портале мэра Москвы.