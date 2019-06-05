РИАМО - 5 июн. Посетителям рекомендуется перенести визит в Московский зоопарк на другой день из-за большого наплыва желающих в среду, сообщается на сайте зоосада.

Московский зоопарк в среду работает в ограниченном режиме, попасть на территорию можно будет только через входы на Зоологической и Большой Грузинской улицах.

«Сегодня в связи с временным ограничением работы Московского зоопарка новая территория оказалась перегружена. Число посетителей превысило норму. Мы просим вас по возможности выбрать другой день для прогулки по зоопарку, когда обе территории будут доступны для посещения и многочисленные гости будут равномерно распределены по ним», – говорится в сообщении.

Завтра, 6 июня, когда зоопарк будет работать в штатном режиме все желающие смогут побывать на каждой экспозиции и в каждом павильоне.

«Искренне надеемся на ваше понимание и еще раз приносим свои извинения за временные неудобства, связанные с ограниченным режимом работы зоопарка», - отмечается в материале.