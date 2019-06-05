РИАМО - 5 июн. Столичные полицейские и кинологии проверили торговые центры «Охотный ряд» и Columbus после поступившего анонимного сообщения об угрозе взрыва, сообщает ТАСС.

«В настоящее время торговые центры обследованы, никаких опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружено», – заявил источник в правоохранительных органах Москвы.

Ранее неизвестные «заминировали» гостиницы, в том числе Akvarel и «Савой» в центре столицы, информация не подтвердилась.

Кроме того, накануне неизвестный сообщил об угрозе взрыва в телецентре «Останкино» и ряде других организаций. Правоохранители проверили все сообщения, нигде опасных предметов обнаружено не было.