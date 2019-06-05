РИАМО – 5 июн. Двух жителей столицы взяли под стражу по обвинению в убийстве мужчины в Подмосковье, кроме того, злоумышленники выкрали кредитную карту погибшего, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Москве.

Следственными органами ГСУ СК России по Москве расследуется уголовное дело по факту безвестного исчезновения мужчины по признакам преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ («Убийство») и статьей 158 УК РФ («Кража»).

«По данным следствия, 20 мая мужчина выехал на своем автомобиле марки Mercedes-Benz в сторону Московской области, после чего на связь не выходил, о его местонахождении ничего неизвестно», – отмечается в сообщении.

В результате проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий задержано двое жителей столицы 1991 и 1992 годов рождения, которые, по предварительным данным, совершили убийство ранее незнакомого мужчины и похитили его кредитную карту.

«В настоящее время фигурантам предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается», – заключается в материале.