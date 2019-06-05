РИАМО - 5 июн. В Северном полушарии начался сезон наблюдения необычных серебристых облаков, который продлится все лето, увидеть эти легкие светящиеся облака можно около полуночи над северо-западным горизонтом, говорится в сообщении пресс-службы Московского планетария.

«Серебристые облака образуются в верхних слоях атмосферы, на высотах 80-90 километров и освещаются Солнцем, неглубоко опустившимся под горизонт (поэтому в Северном полушарии они наблюдаются в северной части неба, а в Южном полушарии – в южной). Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками», - говорится в сообщении.

Для образования серебристых облаков необходимо сочетание трех факторов: достаточное количество водяного пара; очень низкая (до минус 100 градусов Цельсия) температура; наличие мельчайших пылевых частиц, на которых конденсируются пары воды, превращаясь в кристаллики льда.

«При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время, рассеивая солнечный свет, который попадает на них из-под горизонта», - пояснили астрономы.

Днем даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны, поскольку они очень тонкие, «эфирные». Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя.

«Наблюдать серебристые облака можно лишь в летние месяцы в Северном полушарии, лучше всего в июне-июле, обычно с середины июня до середины июля, и лишь на географических широтах от 45 до 70 градусов, причем в большинстве случаев они чаще видны на широтах от 55 до 65 градусов. При внимательном наблюдении их замечают ежегодно, но высокой яркости они достигают далеко не каждый год», - добавляется в материале.

До настоящего времени в научном сообществе нет единого мнения относительно происхождения серебристых облаков. Тот факт, что это атмосферное явление не наблюдалось до 1885 года, многих ученых привел к мысли, что их появление связано с мощным катастрофическим процессом на Земле – извержением вулкана Кракатау в Индонезии 27 августа 1883 года, когда в атмосферу было выброшено около 35 миллионов тонн вулканической пыли и огромная масса водяного пара. Высказывались и другие гипотезы: метеорная, техногенная, гипотеза о «солнечном дожде», но до сих пор многие факты в этой области неполны и противоречивы.