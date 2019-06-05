РИАМО - 5 июн. Минстрой Подмосковья проверил ход строительства музыкальной школы в деревне Демихово Орехово-Зуевского городского округа, застройщику поручили увеличить темп работ, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Сейчас на объекте выполняются работы по монтажу внутренних инженерных сетей и коммуникаций, а также устройство перегородок. На выездном совещании первый заместитель министра строительного комплекса региона Александр Вилькомир поручил вести ежедневный мониторинг хода работ и указал на необходимость увеличения темпов строительства.

«Согласно проектным данным, в двухэтажном здании школы предусмотрены учебные классы для индивидуальных и групповых занятий, два репетиционных зала для хора и оркестра на 67 мест, методические кабинеты, помещения для архива и фонотеки, концертный зал, аппаратная, а также технические и административные помещения. Все классы будут оснащены необходимым оборудованием», — говорится в сообщении.

Общая площадь объекта составит около 2,2 тысячи квадратных метров. Новая музыкальная школа рассчитана на занятия 600 учеников в возрасте от 7 до 15 лет.

На территории школы появится летняя концертная площадка, места для отдыха, автостоянка, двор озеленят.

Здание будет доступно для маломобильных групп населения.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Деньги выделили из областного и муниципального бюджетов.