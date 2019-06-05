РИАМО - 5 июн. Орехово-Зуевский округ, Балашиха и Воскресенск стали лидерами в Подмосковье по количеству подписок на периодические печатные издания, которые жители оформили в почтовых отделениях, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

Почтовый оператор составил рейтинг самых читающих муниципальных образований Московской области по итогам подписной кампании на первое полугодие 2019 года.

«Первое место заняли любители чтения из Орехово-Зуевского городского округа, жители города и прилегающих районов выписали более 297 тысяч печатных изданий. Второе место заняли любители периодических изданий городского округа Балашиха, где почтальоны доставляют 275 тысяч комплектов изданий, а на третьем месте разместились жители городского округа Воскресенск, которые выписали 238 тысяч комплектов изданий», - говорится в сообщении.

Традиционно самой любимой прессой остаются популярные новостные издания, районные газеты и детские журналы.

«Для федерального почтового оператора очень важно сохранить институт подписки, поэтому сервис удобный и быстрый: оформление подписки на любимое издание занимает не более пяти минут в отделениях почты, кроме того, в любой точке мира работает онлайн-сервис на сайте podpiska.pochta.ru», - отметила директор УФПС Московской области - филиала ФГУП «Почта России» Надежда Бабичева.

В материале напоминается, что с 2015 года «Почта России» проводит акцию «Дерево добра». В рамках акции любой желающий может оформить благотворительную подписку на периодические издания в адрес библиотек детских домов, школ-интернатов и социальных центров Москвы и Подмосковья. К акции уже присоединились тысячи клиентов «Почты России».