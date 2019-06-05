РИАМО - 5 июн. Уникальный Зеленый театр на ВДНХ откроется 14 июня бесплатным концертом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Четырнадцатого июня откроем на лето легендарный Зеленый театр ВДНХ. Будет бесплатный концерт. Пригласили известных музыкантов: Антона Беляева и Therr Maitz, «Мою Мишель», дуэт Two Siberians, группу Sirotkin», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр столицы также подчеркнул, что реставрация театра продолжится осенью.