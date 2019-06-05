РИАМО - 5 июн. В Егорьевске врачи спасли пациента с острым инфарктом миокарда в состоянии кардиогенного шока, в данный момент мужчина продолжает лечение, специалисты оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

В региональный сосудистый центр Егорьевской больницы поступил пациент в терминальном состоянии с острым инфарктом миокарда в кардиогенном шоке – крайней степени острой сердечной недостаточности. Врачи выявили закупорку ствола левой коронарной артерии и установили в поврежденный участок артерии два стента, благодаря чему состояние больного удалось стабилизировать.

«Смертность пациентов с подобным диагнозом – острой окклюзией ствола левой коронарной артерии – крайне высокая. Лишь слаженная работа бригады скорой медицинской помощи и сотрудников регионального сосудистого центра Егорьевской больницы позволила сохранить жизнь пациенту. Благодарю коллег за высокий профессионализм», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

В данный момент пациент продолжает лечение в Егорьевской ЦРБ, специалисты оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

Применение новых высокотехнологичных рентгенэндоваскулярных вмешательств позволяет сохранять жизнь пациентам с острым инфарктом миокарда, в том числе с окклюзией ствола левой коронарной артерии, заключается в материале.