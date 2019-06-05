РИАМО - 5 июн. Московская городская дума в сентябре планирует направить в Госдуму законопроект, устанавливающий требования к детским игровым комнатам в торговых центрах, на повестке в Мосгордуме также остается вопрос использования индивидуального электротранспорта, сообщил в среду журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«У нас находится в глубокой проработке вопрос, связанный с детскими комнатами. Это после ситуации, которая случилась в Кемерове. На сегодняшний момент проект практически закончен. Он разработан. И я думаю, что в сентябре Московская городская дума рассмотрит его на своем заседании и мы его направим в Государственную думу», - сказал Шапошников.

Он отметил, что на повестке дня в Мосгордуме также остается вопрос использования индивидуального электротранспорта.

Сейчас деятельность игровых комнат не имеет специального законодательного регулирования, не установлены требования к сотрудникам, работающим в игровых комнатах.

Законопроектом предусматривалось наличие у лиц, осуществляющих временный присмотр за детьми, личной медицинской книжки, отсутствие судимости за преступления против личности, основ конституционного строя, мира и безопасности человечества.

Законопроектом также устанавливалось, что временный присмотр за детьми осуществляется при наличии информированного добровольного согласия родителей. Также предусматривались обязанности родителей, связанные с передачей ребенка под временный присмотр. В частности, обязанность сообщить способ оперативной связи и подтвердить факт отсутствия у ребенка инфекционных заболеваний.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. В результате пожара погибли несколько десятков человек, в том числе дети.