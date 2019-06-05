РИАМО – 5 июн. Доноры Московского региона 8 июня смогут сдать кровь на территории областной станции переливания крови, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

«Вся собранная кровь и ее компоненты впоследствии направляются в подмосковные медорганизации для помощи нуждающимся – пациентам с тяжелыми травмами, обильной кровопотерей», – отметил министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.

Он также напомнил о необходимости соблюдать диету донора. Желающим сдать кровь не следует курить за час до процедуры и воздержаться от алкоголя за два дня до донации.

«Сдать кровь 8 июня можно будет с 8:00 до 13:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37А», – уточнил Матвеев.

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