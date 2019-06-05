РИАМО - 5 июн. Пожарные локализовали возгорание, произошедшее на деревянном обрешетнике кровли в административно-производственном здании на улице Боровой в столице, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

В среду в 14:29 поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Боровая, дом 7, строение 10, где, по предварительной информации, происходит загорание деревянного обрешетника кровли 2-3-этажного административно-производственного здания. Площадь пожара - около 200 квадратных метров.

«Принятыми мерами в 15:22 пожар был локализован. Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.