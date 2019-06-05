Времена, когда мельницы были привычным элементом сельского пейзажа, давно прошли. Однако у туристов и сегодня есть возможность увидеть эту диковинку вживую в подмосковной Истре, у стен Ново-Иерусалимского монастыря. О том, как ветряная мельница 19 века оказалась в Московской области, как она устроена, и почему мука не всем была по карману, узнали корреспонденты РИАМО.

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В поисках мельницы

В 1970-е годы при музее «Новый Иерусалим» решили создать архитектурно-этнографический филиал под открытым небом, в излучине реки Истра. Однако из планировавшихся к установке 70 памятников деревянного зодчества Подмосковья смогли собрать на этой территории лишь три постройки: часовню из села Сокольники Московской области, крестьянскую усадьбу Кокориных из подмосковной деревни Выхино и ветряную мельницу.

Пожалуй, ветряную мельницу сегодня не встретишь больше нигде в Подмосковье. Да и 50 лет назад, когда создавался Музей деревянного зодчества в Истре, это была диковина. Найти такую в Московской области уже было практически невозможно, поэтому на поиски мельницы пришлось отправиться в соседние области. Как рассказывал реставратор Борис Зайцев, один из создателей музея, настоящей мельничной страной оказался Кашинский район Калининской (ныне Тверской) области.

Новоиерусалимская мельница переехала в Истру из села Кочемлево Тверской области, куда, в свою очередь, попала из соседнего селения, где находилась на балансе колхоза.

Мельница довольно хорошо сохранилась, хотя точное время постройки неизвестно – специалисты датируют ее второй половиной XIX века, рассказывает специалист по деревянному зодчеству МВК «Новый Иерусалим» Анастасия Линдина.

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Пережить два урагана

Мельница использовалась по своему прямому назначению до 1956 года, будучи в ведении колхоза «Рассвет».

Однако из-за продолжительного простоя к моменту переезда в музей она начала разрушаться от времени – частично обвалилась кровля, обветшали крылья. Наибольшим разрушениям подверглись пол, мукомольные камни, сито и печи. После переезда в Истру, в 1973-1980 годах, мельница была впервые отреставрирована.

Но на этом ее «приключения» не закончились – во второй половине 1980-х годов она пострадала от ураганного ветра, повредившего крылья и кровлю, но устояла.

Новые ремонтно-восстановительные работы были проведены в 1999 году, но в 2006 году конструкция мельницы была вновь повреждена от порывов ветра. Впоследствии она вновь была восстановлена.

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Из чего состоит мельница

Давным-давно наши предки использовали мельницы разных видов – водяные, ветряные, а также мельницы на конной, воловьей и ослиной тяге, где запряженные животные ходили по кругу, вращая рычаги, рассказывает Анастасия Линдина.

Истринская мельница приводилась в движение благодаря силе ветра. Ее конструкция состоит из трех частей: нижнего сруба, шатра и крыши с крыльями. Нижний сруб покрыт деревянной щепой – дранкой, восьмиугольный шатер – тесовой обшивкой.

Количество крыльев у ветряных мельниц может быть разным – от четырех до двенадцати. В истринской мельнице их шесть.

Именно вращающуюся «крышу» с тремя парами крыльев, приходящих в движение под напором ветра, можно считать главной частью сооружения. Для вращения «крыши» и приспособления ее под направление ветра использовались спускавшиеся до земли бревна-воротила.

Мельница работала лишь в те дни, когда скорость ветра составляла 5-9 метров в секунду, оставшееся время – простаивала.

У мельницы два входа – дверь с крыльцом для людей и ворота со специальным трапом для въезда телег.

Внутри оборудовано просторное помещение, в центре которого расположена рабочая область мельницы.

В основе механизма мельницы – два каменных жернова: верхний – вращающийся и неподвижный нижний, в сумме весящие около двух тонн.

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Не всем по карману

Помимо своей основной функции – помола зерна – она использовалась и для получения льняного и конопляного масел. Льняное масло использовалось в пищу во время постов. Устройства для его получения расположены в юго-восточной части мельницы – там находятся сито, жаровня для обжаривания зерен льна и маслобойка, состоящая из льнодробилки и двух молотов для отжимания масла.

Еще одна функция мельницы – «медогонка» – получение меда из сот. Кроме того, здесь же производилась выделка дранки, использовавшейся состоятельными крестьянами в качестве кровельного материала. Остальные покрывали крыши изб соломой.

В юго-западном углу мельницы находится отдельное помещение с печью, лавкой и двумя окнами – комната мельника. За свою работу он брал десятую часть муки, чего не могли позволить себе бедные крестьяне. Им приходилось размалывать зерно своими силами.

Сегодня истринская мельница находится в нерабочем состоянии, ее механизмы требуют реставрации. После закрытия музея и передачи земли на баланс монастыря судьба мельницы вновь под вопросом. У туристов есть возможность полюбоваться мельницей и сделать фото снаружи.

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