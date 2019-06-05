РИАМО - 5 июн. В Подмосковье в 2019 году дополнительно создадут 6 тысяч ясельных мест, проект «Ясли – детям» реализуется уже три года подряд, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольга Забралова.

«В 2019 году в Подмосковье запланировано создать дополнительных 6 тысяч ясельных мест за счет стройки, реконструкции, выкупа зданий, капитального ремонта, открытия групп кратковременного пребывания и новых частных садов», – сказала Забралова.

По ее словам, третий год в Подмосковье реализуется проект «Ясли – детям», благодаря которому в регионе ежегодно увеличивается количество яслей.

«До конца года запланировано к вводу 23 детских сада, в каждом из которых будут открыты ясельные группы. На сегодня уже введено два объекта дошкольного образования в Солнечногорске и Одинцове. Сейчас в регионе функционирует более 2 тысяч детских садов», – отметила Забралова.

Как напоминается в материале, в регионе запись на предоставление места в детском саду ведется в электронном виде через портал госуслуг Московской области. Родители заполняют форму и прикрепляют скан-копии документов. Через семь дней заявление регистрируется и можно отслеживать на портале очередь ребенка в детский сад в ежедневном режиме.