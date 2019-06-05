РИАМО - 5 июн. Деревянный обрешетник кровли загорелся в административно-производственном здании на улице Боровой в столице, на месте работают пожарные, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«В 14:29 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Боровая, дом 7, строение 10, где, по предварительной информации, происходит загорание деревянного обрешетника кровли 2-3-этажного административно-производственного здания», - говорится в сообщении.

Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

«Сведений о пострадавших не поступало. Дальнейшая информация уточняется», - добавляется в материале.

По данным открытых источников, в здании по этому адресу находятся различные магазины и турагентство.