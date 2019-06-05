РИАМО - 5 июн. В Зеленограде на Заводской улице обнаружена граната времен Великой Отечественной войны, место ЧП оцепила полиция, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«На улице Заводская, дом 6А обнаружен металлический предмет с следами сильной коррозии. Предмет, предположительно, является боеприпасом Великой Отечественной войны. Место обнаружения обеспечено охраной полиции», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что вскоре боеприпас будет передан для дальнейшей утилизации в соответствующее ведомство.