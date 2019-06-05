РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 5 июн. Полицейские подмосковных Люберец задержали двоих мужчин по подозрению в незаконном обороте наркотиков, у них изъяли более 200 свертков с героином, задержанных заключили под стражу, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОНК МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Камова горокруга Люберцы задержаны двое мужчин 32 и 34 лет, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

«В ходе личных досмотров, обыска автомобиля и места жительства задержанных в общей сложности обнаружено и изъято более 200 свертков с порошкообразным веществом. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством – героином, общим весом более 1 килограмма», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.



По данному факту Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Люберецким городским судом Московской области подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.