РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 5 июн. Сотрудники полиции подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже мобильного телефона, с помощью которого он похитил более 32 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 2 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 28-летней местной жительницы о том, что во дворе одного из домов на улице Парковая неизвестный украл ее мобильный телефон, с помощью которого, используя банковское приложение, списал денежные средства на сумму более 32 тысяч рублей.

«Сотрудниками отдела уголовного розыска УМВД России по Подольску в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 28-летний житель Москвы. По данному факту следственным управлением УМВД России по Подольску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый находится под подпиской о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.