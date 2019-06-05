РИАМО - 5 июн. Шестой созыв Московской городской думы имеет ряд отличий от пяти предыдущих созывов, в частности, депутаты избирались по мажоритарной системе, сообщил в среду журналистам председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

«Если говорить об отличиях нынешнего шестого созыва от всех предыдущих, то здесь необходимо отметить несколько изменений, которые произошли и в городе, и в самой Московской городской думе. В начале необходимо отметить то, что у нас изменился порядок формирования. Раньше Московская городская дума избиралась по смешанному принципу, то есть половина избиралась по спискам, половина избиралась по одномандатным округам», - сказал Шапошников.

Он отметил, что шестой созыв депутатов избирался по мажоритарной системе - 45 человек по одномандатным избирательным округам. Также изменилось количество депутатов, в предыдущих созывах их было 35, на данный момент в Московской городской думе работает 45 депутатов.

«Также не все депутаты работают на постоянной оплачиваемой основе, только 18 депутатов, председатель, два заместителя председателя постоянных действующих комиссий работают на постоянной основе. Другие депутаты работают на тех местах, где они работали ранее», - добавил Шапошников.

По его словам, для Московской городской думы был значим также переезд в новый комплекс зданий, который произошел в 2015 году.

Шапошников добавил, что собирается участвовать в выборах в Мосгордуму.

«Мы обсуждали это с моей командой, с избирателями моего 12 избирательного округа – это Северное и Южное Медведково и район Свиблово. У нас есть неоконченные дела, проекты, такие как: парк Яуза, кинотеатр «Полярный», — рассказал председатель столичного парламента.

Он уверен, что в ближайшие пять лет удастся завершить все намеченные проекты, которые реализуются на территории Северо-Восточного округа.

Ранее депутаты столичного парламента приняли постановление о назначении выборов депутатов Московской городской думы седьмого созыва на 8 сентября 2019 года.