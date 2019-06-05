РИАМО – 5 июн. Движение на западе Москвы ограничат с 8 по 10 июня в связи с реконструкцией Филевской линии метро, правый поворот с Большой Дорогомиловской улицы на площадь Киевского вокзала будет запрещен, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса столицы.

Центр организации дорожного движения обращает внимание автомобилистов, что с 8 июня до 01:30 10 июня в связи реконструкцией Филевской линии метро будет временно приостановлено движение поездов на участке Филевской линии между станциями «Киевская» и «Кунцевская».

«В связи с этим в районах Филевский парк и Дорогомилово изменится схема движения транспорта: будет обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта. Ограничения движения будут действовать до 10 июня 2019 года. Все ограничения опубликованы на Едином транспортном портале, а также переданы в «Яндекс.Карты» и другие навигационные системы», – отмечается в сообщении.

Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов будет введена обособленная выделенная полоса на участке улицы Большая Дорогомиловская от улицы Раевского до площади Киевского вокзала.

Кроме того, для приоритетного движения городского транспорта будет введен запрет на остановку-стоянку на Украинском бульваре (от Кутузовского проспекта до набережной Тараса Шевченко). Изменения затронут и участок улицы Барклая (от улицы Большая Филевская до улицы Сеславинская). Ограничения также будут действовать на набережной Тараса Шевченко (парковочный карман перед левым поворотом на Украинский бульвар) и разворотной площадке в районе дома 2, корпус 1 по улице Новозаводская.

«Обращаем внимание водителей, что правый поворот с Большой Дорогомиловской на площадь Киевского вокзала будет запрещен. Проехать на площадь Киевского вокзала можно с Большой Дорогомиловской улицы при движении от Бережковской набережной», – уточняется в материале.

Таксистов информируют о том, что проезд по выделенной полосе на улице Большая Дорогомиловская разрешен только для общественного транспорта.

«Доступ такси на время изменений будет ограничен», – подчеркивается в материале.

Водителей просят заранее ознакомиться с планируемыми ограничениями движения, быть внимательными при парковании: не оставлять автомобили под запрещающими знаками, выбирать маршруты объезда, пользоваться, по возможности, городским транспортом.