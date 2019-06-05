РИАМО - 5 июн. В подмосковной Дубне к 2021 году будет построен завод по производству композитных и полимерных материалов, размер инвестиций - 1,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«В особой экономической зоне «Дубна» будет построен завод по производству композитных панелей для строительства тепличных комплексов, в том числе сотовых и монолитных композитных панелей. Во втором квартале 2021 года, благодаря реализации данного проекта, в Подмосковье будет создано дополнительно более 300 рабочих мест с различными специальностями», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Цель проекта – локализация производства на территории Московской области, повышение конкурентоспособности конечной продукции за счет снижения ее стоимости и улучшения эксплуатационных характеристик, увеличения доли присутствия компании на рынке РФ, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Застройщиком является ООО «Беролюкс».

«Инвестиции в завод площадью 26 тысяч квадратных метров составят 1,3 миллиарда рублей», — отмечается в сообщении.