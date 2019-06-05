РИАМО (БАЛАШИХА) – 5 июн. Экскурсию в пожарно-спасательную часть №29 провели для воспитанников оздоровительного лагеря школы №32 подмосковной Балашихи, ребятам рассказали о работе пожарных, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

У большинства школьников начались летние каникулы. Тысячи детей отдыхают в оздоровительных лагерях Подмосковья, как загородных, так и открытых на базе общеобразовательных школ. Для ребят подготовлена обширная обучающая и развлекательная программа, которая включает в себя общение с сотрудниками МЧС России.

«Воспитанники оздоровительного лагеря школы №32 городского округа Балашиха познакомились с сотрудниками пожарно-спасательной части №29. Инспекторы отдела надзорной деятельности и пожарные провели для ребят экскурсию по части. Показали помещения депо, технику и вооружение, продемонстрировали элементы своей работы», – говорится в сообщении.

Школьникам также напомнили правила поведения в период каникул, для них провели викторину на противопожарную тематику.