РИАМО - 5 июн. Депутаты Московской городской думы в течение последних пяти лет провели свыше 80 заседаний, и было принято более 1,4 тысячи документов, сообщил в среду журналистам председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Сегодня состоялось последнее заседание весенней сессии 2019 года. Если говорить о всем периоде думы, начиная с 2014 года по 5 июня 2019 года, были проведены 82 заседания Московской городской думы, были приняты 1427 документов, из них 282 закона – 140 законов были внесены комиссиями Мосгордумы, 105 - мэром города Москвы, и 37 законов были внесены другими субъектами законодательных инициатив», - сказал Шапошников.

В раздаточном материале отмечается, что за весеннюю сессию 2019 года Мосгордума провела семь заседаний, на которых депутаты рассмотрели 84 вопроса и выступили 380 раз.